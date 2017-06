Wall Street è attesa in rialzo con titoli tech

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe avviare gli scambi in discreto rialzo, guidata dai tech, che sono al centro della ripresa dopo la recente correzione.

Alto il morale degli operatori, sia in Europa che in USA, in una giornata povera di spunti sotto il fronte macroeconomico.

Il Future sul Dow Jones guadagna lo 0,37% a 21.412 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,32% a 2.439 punti e quello sul Nasdaq un più robusto 0,86% a 5.733 punti.