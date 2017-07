(Teleborsa) – Wall Street è attesa in lieve rialzo, come anticipato dai futures statunitensi che si posizionano poco sopra la linea di parità.

Gli investitori rimangono a guardare la stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo. Dopo Goldman Sachs e Bank of America che ieri, 18 luglio hanno dato i conti, il calendario dei risultati corporate di oggi 19 luglio prevede Morgan Stanley , American Express e Qualcomm . Occhi puntati anche sulla riunione della BCE, in calendario giovedì 20 luglio da cui non ci aspettano sorprese.

Dal fronte macro, segnali positivi giungono dal mercato immobiliare negli Stati Uniti. Nel mese di giugno, i cantieri avviati e i permessi edilizi si mostrano in forte accelerazione, mentre alle 16:30 (ora italiana) verrà svelato il dato sulle scorte settimanali di greggio

Il future sull’S&P 500 avanza dello dello 0,10% a 2460,25 punti. Il contratto di riferimento sul Nasdaq mostra un +0,30% a 5900,25 punti.