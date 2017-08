Wall Street debole. Focus su titoli moda

(Teleborsa) – Partenza debole per la borsa di Wall Street, in una giornata priva di spunti macroeconomici, mentre la stagione delle trimestrali sta volgendo alla fine. In focus oggi i titoli della moda, come Michael Kors e Ralph Lauren che hanno battuto le attese con i conti trimestrali.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.092,2 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo S&P-500, che continua la giornata a 2.477,01 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,21%); pressoché invariato lo S&P 100 (-0,14%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto.

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su Microsoft, che prosegue le contrattazioni a -0,58%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Norwegian Cruise Line Holdings (+4,47%), Jd.Com (+2,84%), Liberty Global (+2,62%) e Liberty Global (+2,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Liberty Interactive, -7,78%. Affonda Henry Schein, con un ribasso del 4,44%. Crolla Marriott International, con una flessione del 3,57%. Vendite a piene mani su Liberty Global, che soffre un decremento del 3,36%.