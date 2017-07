Wall Street continua senza convinzione

(Teleborsa) – Wall Street continua la giornata senza verve.

Gli investitori rimangono a guardare la stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo e riserva grandi sorprese. Dai conti ben oltre le stime di Bank of America a quelli invariati di Goldman Sahcs.Occhi puntati anche sulla riunione della BCE, in calendario giovedì 20 luglio.

Dal fronte macro, i prezzi import export di giugno si sono rivelati in calo, mentre peggiora l’indice NAHB.

All’orizzonte, rimane la Riforma della Sanità che salta. Si tratta di un nuovo fallimento per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

A New York,, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 21.572,23 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%. Sulla stessa linea, in lieve calo lo S&P-500, che continua la giornata con un -0,04%. Frazionali rialzi per il Nasdaq 100 (+0,52%).

Nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. I più forti ribassi si abbattono su Cisco Systems che continua la seduta con -0,83%.Tentenna Johnson & Johnson, che cede lo 0,67%.Sostanzialmente debole Caterpillar che registra una flessione dello 0,55%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Netflix (+9,17%), O’Reilly Automotive (+1,14%), Priceline (+0,95%) e Electronic Arts (+0,88%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Discovery Communications che ottiene -1,97%. In rosso Discovery Communications,che evidenzia un deciso ribasso dell’1,72%. Spicca la prestazione negativa di Viacom che scende dell’1,61%. Mylan scende dell’1,48%.