Wall Street consolida il rialzo. Focus sui tassi USA

(Teleborsa) – Prosegue positiva la borsa di Wall Street dove sembra riuscito il rimbalzo dopo lo scivolone delle ultime sedute innescato dalla pessima performance dei titoli tecnologici.

L’attenzione degli investitori è concentrata sulla riunione di due giorni della Federal Reserve, iniziata oggi 13 Giugno per terminare domani (14 Giugno) con l’annuncio sui tassi di interesse. La banca centrale statunitense, pubblicherà anche le previsioni su PIL, inflazione e mercato del lavoro, oltre a fornire tempistiche più appropriate per apportare cambiamenti alla sua politica monetaria.

Sul fronte macro, l’unico dato in agenda è stato quello sui prezzi alla produzione, diffusi prima dell’Opening Bell, rimasti invariati a maggio, come previsto dagli analisti. Su base annuale, i prezzi di fabbrica sono aumentati del 2,4% dopo il +2,5% del mese precedente, registrando l’aumento maggiore dal febbraio 2012.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, lo S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 2.437,16 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,55%), come l’S&P 100 (0,3%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Information Technology (+0,63%), Beni di consumo secondari (+0,53%) e Materiali (+0,52%). Il settore Telecomunicazioni, con il suo -0,77%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Visa (+1,56%), Nike (+1,11%), Goldman Sachs (+1,04%) e United Health (+1,00%). I più forti ribassi, invece, si verificano su General Electric, che continua la seduta con -1,50%.

Seduta negativa per Verizon Communication, che tratta con una perdita dell’1,09% dopo aver completato l’acquisto di Yahoo!.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+3,07%), Tesla Motors (+3,06%), Wynn Resorts (+2,78%) e Norwegian Cruise Line Holdings (+2,70%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mylan, che prosegue le contrattazioni a -2,52%.