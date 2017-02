Wall Street chiusa, festeggia il Presidents’ Day

(Teleborsa) – Porte chiuse alla borsa di Wall Street, che oggi non aprirà i battenti per dare la possibilità agli investitori di celebrare il Presidents’ Day.

Venerdì, la piazza statunitense ha chiuso la seduta in leggerissimo rialzo, in una giornata povera di dati macro. L’unico dato pubblicato è stato il superindice statunitense, che ha sorpreso in positivo.

L’attenzione degli operatori resta concentrata sulle future mosse della Federal Reserve, che potrebbe nuovamente alzare i tassi nella seduta di marzo.

Gli scambi a Wall Street, riprenderanno regolarmente domani.