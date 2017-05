Wall Street chiusa, festeggia il Memorial Day

(Teleborsa) – Porte chiuse alla borsa di Wall Street, che oggi, 29 Maggio, non aprirà i battenti per dare la possibilità agli investitori di celebrare il Memorial Day.

Venerdì, la piazza statunitense già in vacanza per l’assenza di molti operatori, ha chiuso la seduta sulla parità, nel giorno in cui il dato sul PIL del primo trimestre ha evidenziato una revisione al rialzo del ritmo di espansione dell’economia a stelle e strisce, superiore al previsto.

L’incertezza nel frattempo si fa sentire soprattutto in vista della prossima riunione della Fed e dell’atteso rialzo dei tassi USA.

Gli scambi a Wall Street, riprenderanno domani, 30 Maggio, mentre l’Europa rimane cauta, con l’attività ridotta per la chiusura di Londra, chiusa per il Bank Holiday.