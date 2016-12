Wall Street cauta. L’economia USA va verso un ciclo rialzista dei tassi

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, in una giornata ricca di dati macroeconomici, nel complesso positivi, in un clima prefestivo che vede scambi sottili.

I dati economici USA pubblicati prima dell’avvio del mercato hanno confermato un’economia che si muove verso un ciclo rialzista dei tassi di interesse. La lettura finale del PIL del terzo trimestre ha mostrato un’accelerazione della crescita, gli ordini di beni durevoli sono saliti oltre le aspettative, mentre i prezzi delle case sono rimasti sostanzialmente stabili.

Tra gli indici statunitensi, poco mosso il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,08%; sulla stessa linea, resta piatto l’indice S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.261,08 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,12%); sotto la parità lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,22%.

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+0,83%), Nike (+0,73%) e Microsoft (+0,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Visa, che ottiene -0,95%.