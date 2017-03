Wall Street cauta guarda a Fed e dati macro

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street sostenuta dall’apprezzamento delle quotazioni del greggio, mentre il mercato resta in attesa del voto sulla riforma sanitaria al Congresso negli USA, dopo il rinvio deciso ieri.

La vicenda è considerata barometro delle future politiche dell’amministrazione Trump. Servirà, infatti, agli investitori a testare la capacità del Presidente americano di tener fede alle promesse fatte in campagna elettorale, come tagli alle imposte e spesa in infrastrutture.

L’agenda macro prevede l’aggiornamento sul settore manifatturiero e servizi di marzo a cura di Markit, in uscita tra poco. Prima dell’avvio del mercato, è stata diffusa la statistica sugli ordini di beni durevoli di febbraio, cresciuti a un ritmo più rapido rispetto alle stime, grazie alla domanda di aerei civili.

Oggi sono in agenda, fra gli altri, anche gli interventi del presidente della Fed di Chicago Evans e di quello della Fed di St. Louis Bullard.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si ferma a 20.692,16 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.351,32 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,41%); senza direzione lo S&P 100 (+0,16%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Information Technology (+0,50%) e Finanziario (+0,47%).