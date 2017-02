Wall Street avvia la seduta in retromarcia

(Teleborsa) – Wall Street avvia la seduta in rosso, come anticipato dai futures USA. In una giornata scarna di dati macroeconomici, gli occhi degli investitori sono puntati sulle vicende corporate.

Occhi puntati su Kraft Heinz che ha fatto un’offerta per Unilever che l’ha respinta.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scende dello 0,33%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 9 di questo mese. Sulla stessa linea, lo S&P-500 che cede lo 0,24%. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,14%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori Finanziario (-0,85%), Materiali (-0,53%) e Energia (-0,47%) sono tra i più venduti.

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su United Health che avvia le contrattazioni a -2,54%.

Scivola Du Pont de Nemours, con un netto svantaggio dell’1,04%.

Tentenna JP Morgan, con un modesto ribasso dello 0,78%.

Giornata fiacca per American Express che cede lo 0,72%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Kraft Heinz (+6,23%), Dentsply Sirona (+2,72%), Tripadvisor (+0,85%) e Shire (+0,80%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mondelez International, che prosegue le contrattazioni a -3,26%.

In rosso Netease, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,86%.

Spicca la prestazione negativa di Western Digital, che scende dell’1,75%.

Liberty Global scende dell’1,74%.