Wall Street avvia la giornata in calo

(Teleborsa) – Avvio sotto la linea di parità per la borsa di New York che scambia in calo dello 0,13% sul Dow Jones.

Sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede dello 0,28%. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,35%.

I mercati che ieri hanno chiuso incolore scontano l’attesa per l’inizio della riunione del FOMC stasera. E’ quasi scontato un aumento dei tassi come preannunciato da Janet Yellen.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Wal-Mart (+1,26%) e Nike (+0,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -1,80%.

Si concentrano le vendite su Chevron, che soffre un calo dell’1,20%.

Sottotono Du Pont de Nemours che mostra una limatura dello 0,69%.

Dimessa General Electric che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.