Wall Street avvia la giornata a piccoli passi

(Teleborsa) – Wall Street avvia la seduta in lieve rialzo, come anticipato dai futures USA che si muovono appena sopra la linea di parità.

Mentre il Presidente statunitense, Donald Trump è in volo verso Roma, terza tappa del suo primo tour da leader statunitense, oggi la Casa Bianca chiederà ai Repubblicani che controllano il Congresso USA di tagliare spese governative per 3.600 miliardi in 10 anni.

Dal fronte macro, è previsto il PMI manifatturiero e servizi, le vendite di nuove case nuove e l’indice Fed di Richmond.

Tra gli indici a stelle e strisce, il Dow Jones avanza a 20.920,68 punti. Lo S&P-500 sale dello 0,10%. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,11%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+0,90%), Cisco Systems (+0,59%) e IBM (+0,52%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Activision Blizzard (+2,85%), Electronic Arts (+2,16%), Liberty Global (+2,06%) e Ebay (+1,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Xilinx, che ottiene -5,47%.

In rosso O’Reilly Automotive, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,15%.

Pesante Alexion Pharmaceuticals, che segna una discesa di ben -2,99 punti percentuali.

Spicca la prestazione negativa di Symantec, che scende dell’1,01%.