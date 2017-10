Wall Street avvia con il segno più

(Teleborsa) – Avvio in lieve rialzo per la Borsa di New York, con il Dow Jones che sale dello 0,28%, S&P-500 che avanza dello 0,20% e il Nasdaq 100 che mostra un +0,35%.

I riflettori rimangono puntati sui risultati trimestrali. Occhi puntati su Netflix che rivelerà i conti stasera 16 ottobre a mercati chiusi, dopo che venerdì scorso 13 ottobre ha toccato massimi storici.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Travelers Company (+1,77%), Du Pont de Nemours (+1,63%), Apple (+1,17%) e JP Morgan (+1,13%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.

Calo deciso per Visa, che segna un -1,12%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Wynn Resorts (+3,06%), Jd.Com (+2,17%), Viacom (+2,12%) e Shire (+1,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano su J.B. Hunt Transport Serv che avvia la seduta con -2,70%.

Sotto pressione Tesla Motors, con un forte ribasso dell’1,47%.

Soffre Adobe Systems, che evidenzia una perdita dell’1,31%.

Debole Ulta Beauty, che registra una flessione dello 0,99%.