Wall Street attesa positiva

(Teleborsa) – Wall Street è attesa lievemente in rialzo in apertura, come anticipato dai i futures sugli indici a stelle e strisce.

In una giornata scarna di dati macroeconomici, in cui sarà svelato il solo dato sulle scorte e vendite all’ingrosso, gli investitori rimangono concentrati sulla earnings season.

Intorno alle 14,43 italiane il future sullo S&P 500 sale dello 0,14%. Stessa variazione percentuale per quello sul Nasdaq che sale dello 0,14%.