Wall Street attesa incerta in avvio

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe avviare gli scambi sottotono, in attesa di una direzione anche dai dati macro in agenda per la giornata. Digerito con difficoltà il flop della riforma sanitaria, ora l’attenzione si concentra sulle prossime mosse di Trump.

Sono attesi nel pomeriggio una serie di dati: l’indice S&P case Shiller sui prezzi delle case, l’indice Fed di Richmond e la fiducia dei consumatori.

Il future sul Nasdaq scambia in ribasso dello 0,07% a 5.375 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,12% a 2.336 punti e quello sul Dow Jones lo 0,13% a 20.470 punti.