(Teleborsa) – Wall Street è attesa in ribasso in apertura, dopo il lungo week-end per la festa del Labor Day. A tenere banco sono ancora le tensioni internazionali per i test nucleari della Corea del Nord, che alimentano gli acquisti dei beni rifugio.

Nell’agenda macroeconomica odierna ci sono solo gli ordini all’industria.

Intorno alle 14,25 italiane il future sullo S&P 500 perde lo 0,23%, quello sul Nasdaq lo 0,21%.