Wall Street attesa in rialzo in scia al rally del greggio

(Teleborsa) – Wall Street si prepara ad avviare gli scambi in cauto rialzo, su nuovi record storici, in scia al rally del petrolio, che ha innescato acquisti nel settore energetico. Il greggio WTI balza a New York di oltre il 2% a 54,72 dollari al barile.

Poco impatto hanno avuto i dati macro usciti oggi e risultati negativi, come quello sull’indice CFNAI e quello dei sussidi di disoccupazione settimanali, entrambi sotto le attese.

Il Future sul Dow Jones segna un incremento dello 0,18% a 20.786, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,15% a 2.364 e quello sul Nasdaq dello 0,11% a 5.356 punti.