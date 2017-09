Wall Street attesa in rialzo ad inizio settimana

(Teleborsa) – Wall Street si prepara ad un avvio in positivo, dopo che l’uragano Irma ha perso forza nel weekend, subendo un “downgrading” a tempesta di categoria 2 (da 4). Intensità minore si registra anche sulla situazione in Nord Corea, dove le celebrazioni del 69° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare non si sono concluse con un altro lancio missilistico.

Le quotazioni dell’oro sono in lieve calo (-0,29%) dopo il rally della scorsa settimana.

Il Future sul Dow Jones al momento segna un +0,49% a 21.885 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,47% a 2.472 punti e quello sul Nasdaq lo 0,68% a 5.964 punti. Venerdì lo S&P 500 ha chiudo in frazionale ribasso (-0,15%).