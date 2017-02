(Teleborsa) – Wall Street è attesa in lieve ribasso, come anticipato dai futures USA. In una giornata scarna di dati macroeconomici, gli occhi degli investitori sono puntati sulle vicende corporate.

Il weekend sarà lungo visto che lunedì prossimo la borsa americana sarà chiusa per la festività del President Day.

Il futures sullo S&P 500 cede lo 0,27%, il contratto di riferimento sul Nasdaq cede lo 0,17%