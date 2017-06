Wall Street attesa in lieve rialzo

(Teleborsa) – Wall Street attesa in rialzo come preannunciato dai futures a stelle e strisce.

Dal fronte macro, deludono gli ordini beni durevoli che scivolano al di sotto delle attese. Per quanto riguarda le corporate, occhi puntati su Alphabet , la holding che controlla Google. Si aprirebbe, infatti, una settimana cruciale per il colosso statunitense del web accusato di abuso di posizione dominante, in particolare di aver manipolato i risultati di ricerca sul proprio motore per avvantaggiare Google Shopping.

Secondo nuove indiscrezioni questa settimana l’Antitrust europeo alzerà il velo sulla maxi multa nei confronti di Alphabet.

Il Future sullo S&P 500 sale dello 0,29% a 2.442 punti e quello sul Nasdaq mostra un +0,50% a 5.841,12 punti.