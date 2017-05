Wall Street attesa in lieve rialzo

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe partire in lieve rialzo, come anticipato dai futures USA che si muovono appena sopra la linea di parità.

Mentre il Presidente statunitense, Donald Trump è in volo verso Roma, terza tappa del suo primo tour da leader statunitense, oggi la Casa Bianca chiederà ai Repubblicani che controllano il Congresso USA di tagliare spese governative per 3.600 miliardi in 10 anni.

Dal fronte macro, è previsto il PMI manifatturiero e servizi, le vendite di nuove case nuove e l’indice Fed di Richmond.

Il Future sull’S&P 500 sale dello 0,17% a 2.351 punti. Fa meglio quello sul Nasdaq che sale dello 0,25%.