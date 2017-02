Wall Street attesa con un timido più

(Teleborsa) – Wall Street attesa in lieve rialzo, come anticipato dai futures USA. In una giornata priva di dati macroeconomici, gli occhi degli investitori sono puntati sui risultati corporate.

La settimana si apre anche con l’attesa delle parole del Presidente della Fed, Janet Yellen, che durante l’ottava terrà un’audizione davanti al Congresso.

La settimana appena aperta è anche è ricca di importanti dati macroeconomici.

Il futures sullo S&P 500 guadagna lo 0,21%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dello 0,15%.