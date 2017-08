Wall Street attesa con il segno più

(Teleborsa) – Atteso in rialzo l’avvio della borsa di Wall Street, come anticipano i derivati USA che si muovono al rialzo.

Scarna l’agenda macro. E’ stato svelato il dato sugli occupati USA del settore non agricolo che crescono meno delle attese a luglio. Il dato anticipa, come di consueto, il tasso di disoccupazione statunitense vero market mover della settimana. Nel pomeriggio, come di consueto, verranno pubblicate le scorte settimanali greggio da parte dell’EIA.

Grande attenzione anche alle corporate. Ieri 1° agosto a togliere il velo sui conti Apple che ha annunciato risultati migliori delle attese.

A mezz’ora dall’opening bell, il future sull’S&P 500 guadagna lo 0,10%, quello sul Nasdaq lo 0,77%.