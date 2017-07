Wall Street attesa con il segno più

(Teleborsa) – Atteso in rialzo l’avvio della borsa di Wall Street, come anticipato dai futures a stelle e strisce che si muovono con lievi guadagni, preannunciando un avvio in consolidamento per i listini americani nell’ultimo giorno di luglio.

Dal fronte macro, gli investitori guardano al mercato immobiliare con la vendita di case in corso e all’indice PMI di Chicago.

A poco più di mezz’ora dall’opening bell, il future sull’S&P 500 guadagna lo 0,17%, quello sul Nasdaq lo 0,27%.