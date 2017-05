Wall Street arriva a nuovi record dopo i verbali Fed

(Teleborsa) – Prosegue positiva la borsa di Wall Street sostenuta da alcune buone trimestrali societarie, ma anche i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, diffusi ieri sera.

La banca centrale americana, pur confermando un probabile rialzo dei tassi a giugno, ha mutato un po’ i toni relativamente all’andamento dell’economia. Le minutes hanno segnalato una maggiore prudenza riguardo a nuovi potenziali aumenti ed i banchieri statunitensi hanno detto di voler attendere “finché non sarà chiaro che il recente rallentamento economico è di natura temporanea”.

Sull’effetto Fed, il dollaro si è fortemente deprezzato spingendo l’euro sui massimi dell’anno.

Sul fronte macro, l’unico dato macro in agenda ha mostrato che il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, è aumentato, ma meno di quanto previsto.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.413,97 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,89%), come l’S&P 100 (0,4%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Beni di consumo secondari (+1,03%), Information Technology (+0,78%) e Beni di consumo primario (+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Energia, che riporta una flessione di -1,73%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Travelers Company (+1,47%), United Health (+1,28%), Caterpillar (+1,04%) e Microsoft (+1,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Du Pont de Nemours, che continua la seduta con -1,16%.