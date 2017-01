Wall Street aprirà in buon rialzo con dati macro e trimestrali

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe avviare gli scambi in discreto rialzo dopo i dati macro e le trimestrali, pubblicate da alcune big bank statunitensi. Il dato sull’inflazione in particolare è risultato in linea con le attese, rassicurando gli operatori.

Il contratto sul Dow Jones segna un incremento dello 0,17% a 19.777, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,17% a 2.266 e quello sul Nasdaq dello 0,20% a 5.050.