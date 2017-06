Wall Street apre tentennante, pesano dati lavoro e dollaro debole

(Teleborsa) – Wall Street avvia gli scambi prudente, come ampiamente atteso, dopo la pubblicazione del Job Report, il rapporto sul mercato del lavoro americano, che ha evidenziato la creazione di soli 138 mila posti di lavoro, un po’ pochi per parlare di un mercato che gode di ottima salute.

La Fed prenderà in considerazione questi dati per decidere la strategia di politica monetaria, anche se per ora è confermato un piccolo rialzo dei tassi a giugno. Fra i dati di oggi anche quello sul commercio estero, con un deficit commerciale in salita a 476 miliardi. Non sono previsti altri dati macro rilevanti in giornata.

Il dollaro si deprezza, spingendo l’euro a 1,1265 USD (+0,43%), mentre il dollar index, il cambio del biglietto verde contro un basket delle sei maggiori valute mondiali, registra un calo dello 0,36%.

A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile su 21.149,4 punti; rimane ai nastri di partenza anche lo S&P-500, che si posiziona a 2.431,8 punti (+0,04%). Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,32%).

In rosso sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti Finanziario (-0,69%) e Energia (-0,53%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Verizon Communication (+0,67%), Nike (+0,65%), General Electric (+0,62%) e 3M (+0,56%).

La peggiore è Goldman Sachs, che cede l’1,37%.

Tentenna JP Morgan, che cede lo 0,95%.

Guadagno moderato per Chevron, che avanza dello 0,75%.