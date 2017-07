Wall Street apre in deciso calo dopo pessimi dati sul lavoro

(Teleborsa) – Wall Street parte in retromarcia, come ampiamente atteso, risentendo di una serie di deludenti dati macro. In particolare ha deluso il report di ADP sul mercato del lavoro, che ha evidenziato un aumento di 158 mila occupati nel settore privato USA, risultando inferiore alle attese di 185 mila unità.

Il rapporto tradizionalmente precede il Job report, in uscita domani, e dà una indicazione negativa sul mercato del lavoro americano, così come le richieste settimanali di sussidio, che sono aumentate più delle attese. Invece, i licenziamenti monitorati da Challenger sono scesi anche a giugno.

A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 21.387,76 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,54%, scambiando a 2.419,52 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,86%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti Telecomunicazioni (-1,34%), Information Technology (-0,89%) e Beni di consumo secondari (-0,71%).

Gran parte delle Blue Chip del Dow Jones perdono terreno a Wall Street. I più forti ribassi si verificano su General Electric, che apre la seduta con -1,46%.

Sottotono Microsoft che mostra una limatura dello 0,98%.

Dimessa Merck & Co, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Composta Apple, che cresce di un modesto +0,41%.