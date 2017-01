Wall Street apre di buonumore. Dow sempre vicino ai 20mila punti

(Teleborsa) – Wall Street parte anche oggi in discreto rialzo, proseguendo il rally avviato la vigilia, che dà un segnale importante per l’inizio del 2017. Il Dow Jones in particolare resta vicinissimo ai 20mila punti, un test significativo se venisse rotto definitivamente.

L’attenzione è puntata sulle Minutes del FOMC questa sera, per avere qualche dettaglio in più sull’ultimo incontro di politica monetaria, quando i tassi sono stati rivisti al rialzo per la prima volta in un anno. Scarna l’agenda macroeconomica, dato che il report di ADP sugli occupati è slittato a domani causa festività dei mercati lunedì.

A New York, il Dow Jones avvia gli scambi in salita dello 0,23% a 19.926,54 punti; sulla stessa linea lo S&P-500 che sale dello 0,3% a 2.265,22 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,29%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+0,92%), Nike (+0,79%), Pfizer (+0,68%) e United Technologies (+0,67%). Fra i più forti ribassi si sla McDonald’s (-0,71%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Nvidia (+2,69%), CSX (+1,87%), Tripadvisor (+1,35%) e American Airlines (+1,27%). Le più forti vendite su Intuitive Surgical, che avvia le contrattazioni con un -1,80%.