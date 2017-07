Wall Street annaspa ancora al giro di boa. Giù tech e Tlc

(Teleborsa) – Wall Street resta al palo a metà seduta, sia risentendo dlela rotaz9ione settoriale oin atto dei tech sul settore finanziario, meno pesante in USA, per per una serie di deludenti dati macro. In particolare ha deluso il report di ADP sul mercato del lavoro, che ha evidenziato un aumento di 158 mila occupati nel settore privato USA, risultando inferiore alle attese di 185 mila unità.

Il rapporto tradizionalmente precede il Job report, in uscita domani, e dà una indicazione negativa sul mercato del lavoro americano, così come le richieste settimanali di sussidio, che sono aumentate più delle attese. Invece, i licenziamenti monitorati da Challenger sono scesi anche a giugno.

A New York, resta sacrificato il Dow Jones, che scende dello 0,47%, mentre lo S&P-500 perde lo 0,61%. In discesa anche il Nasdaq 100 (-0,7%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Telecomunicazioni (-1,85%), Sanitario (-1,05%) e Energia (-0,86%).

In rosso anche il settore Oil, nonostante la risalita del greggio innescata dai sorprendenti dati delle scorte.

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Wal-Mart che sosta sulla parità.

La peggiore è General Electric, che scivola del 3,82%.

Soffre Intel, che evidenzia una perdita dell’1,49%.

Preda dei venditori Merck & Co, con un decremento dell’1,33%.

Si concentrano le vendite su Walt Disney, che soffre un calo dell’1,25%.