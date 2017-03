Wall Street allunga il passo grazie alla “lungimiranza” della Fed sui prossimi rialzi

(Teleborsa) – Wall Street prosegue la seduta sui massimi di giornata, dopo aver accelerato in seguito alle decisioni della Fed. La banca centrale USA ha alzato i tassi di un quarto di punto, sulla base di un miglioramento delle previsioni economiche, ma conferma una impostazione da “colomba” e pianifica rialzi graduali dei tassi.

Alla borsa di New York, il Dow Jones avanza dello 0,48% a 20.936 punti; meglio lo S&P-500 che avanza dello 0,78% a 2.385,01 punti. In discreto rialzo il Nasdaq 100 (+0,6%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti Energia (+1,74%), Utilities (+1,71%) e Materiali (+1,36%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones vi sono solo segni positivi. Le migliori Caterpillar (+1,84%), United Health (+1,61%), Verizon Communication (+1,61%) e Chevron (+1,17%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Liberty Global (+4,02%), Liberty Global (+3,73%), Liberty Interactive (+2,63%) e Autodesk (+2,62%).

La peggiori performance quella di O’Reilly Automotive, che flette dell’1,90%.