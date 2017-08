Wall Street, abbigliamento retail in evidenza

(Teleborsa) – Si preannuncia una seduta di Wall Street interessante per i marchi dell’abbigliamento USA, grazie ai risultati oltre le attese nel secondo trimestre di American Eagle ed Express.

La celebre aquila americana è salita fino all’11,4% nel premercato, spinta dagli utili per azione adjusted che hanno toccato quota 19 centesimi di dollaro, 4 cent in più rispetto al consensus. Anche i ricavi risultano in crescita a 844,6 milioni di dollari, in confronto agli 822,6 milioni dello stesso periodo del 2016 e agli 824 milioni degli analisti.

Ancora meglio fa compagnia di Columbus nelle contrattazioni prima dell’opening bell (+17,7%), nonostante il rosso negli utili (-11,8 milioni di dollari) e il calo nel fatturato (478,5 milioni contro i 504,8 milioni del 2016). L’utile adjusted è risultato positivo (1 cent per azione) rispetto alle previsioni di segno opposto, così come le vendite hanno superato le attese grazie al contributo dell’ e-commerce (salito del 28%).