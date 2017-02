Wal-Mart: fatturato oltre attese, utili in calo

(Teleborsa) – Il quarto trimestre fiscale 2017 di Wal-Mart si è chiuso con un risultato netto in calo del 174,9% a 3,76 miliardi di dollari, pari a 1,22 dollari per azione. Tuttavia, l’EPS al netto di operazioni non ricorrenti nell’immobiliare è risultato stabile a 1,30 dollari meglio degli 1,28 dollari attesi dagli analisti. Nel trimestre precedente, l’utile era stato pari a 4,5 miliardi (1,43 dollari per azione).

Il fatturato è salito, invece, dell’1% a 130,9 miliardi contro i 129,7 miliardi dell’anno precedente, ma sotto i 131,1 miliardi previsti. Le vendite comparate americane, quelle dei negozi aperti da almeno un anno, sono balzate dell’1,8% molto più dell’1,3% stimato dal consensus.