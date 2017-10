Volotea, nuovo volo Pisa-Tolosa per l’estate 2018

(Teleborsa) – Volotea aumenta l’offerta internazionale di voli dal Galileo Galilei. La compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa ha annunciato oggi un nuovo volo Pisa-Tolosa (disponibile dal 12 aprile 2018, con 19.200 posti e 2 frequenze settimanali) per la prossima estate. Sale così a 4 il numero delle destinazioni – tutte internazionali (Nantes, Bordeaux, Palma di Maiorca e Tolosa, novità 2018) – raggiungibili dallo scalo pisano con il vettore. Un trend di crescita più che positivo, in linea con gli ottimi risultati registrati da Volotea a Pisa durante il periodo aprile – agosto: 22.600 passeggeri trasportati, pari a un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2016.

“Per Volotea l’aeroporto di Pisa ricopre un’importanza strategica per la sua valenza internazionale – commenta Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia –. La novità di Tolosa si aggiunge ai collegamenti già operativi verso Nantes e Bordeaux, incrementando l’interscambio turistico con la Francia. Dalla prossima stagione estiva quindi i passeggeri toscani non avranno che l’imbarazzo della scelta! Potranno decollare alla scoperta della Valle della Loira oppure volare a Bordeaux e gustare un corposo bicchiere di vino o ancora perdersi tra i vicoli di Tolosa, la ville en rose. Per chi invece in estate cerca spiagge assolate e mare cristallino, proponiamo da Pisa il collegamento per Palma di Maiorca, il cuore cosmopolita e vivace delle Baleari.”