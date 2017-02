Volotea, nuova rotta Vienna-Genova per crocieristi dell’est Europa

(Teleborsa) – Volotea, Costa Crociere e Aeroporto di Genova insieme organizzano dall’8 aprile un nuovo collegamento aereo Vienna-Liguria. Il volo soprattutto per favorire l’imbarco sulle navi dei passeggeri dell’est Europa.

“Nell’arco dei prossimi mesi, grazie all’avvio dei nuovi collegamenti verso l’estero – afferma Carlos Munoz, Presidente e Fondatore di Volotea – la nostra offerta si articolerà in più di 370.100 posti in vendita verso 13 mete, 7 in Italia e 6 all’estero, con un incremento dell’85% nel numero di rotte operate presso lo scalo ligure”.

Con la nuova rotta da e per Vienna, che vede la low cost operare in partnership con Costa Crociere, verrà così potenziato il traffico incoming verso Genova e la Liguria, con un ulteriore beneficio economico per tutto il comparto turistico locale, oltre che dagli ospiti Costa provenienti dall’Austria.