(Teleborsa) – Volotea ha annunciato nuovi voli da Genova. Le rotte hanno come destinazioni Madrid, Mykonos e Lampedusa, con l’aggiunto di incremento delle frequenze per Palermo. Si tratta della programmazione estiva 2018 di Volotea, annunciata dalla country manager Valeria Rebasti, che porta a 16 le rotte operate dall’aeroporto Cristoforo Colombo. Numeri che fanno di Genova la base più importante di Volotea per numero di destinazioni.

Volotea cresce al Cristoforo Colombo redazioneteleborsaxml