Volotea: battesimo dell’aria per 90 bambini a Verona

(Teleborsa) – “Primo volo” per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Seghetti di Verona: 90 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, hanno sorvolato i cieli della città scaligera a bordo di un Boeing 717 di Volotea, la compagnia area low cost basata a Verona che collega città di medie e piccole dimensioni. Organizzato in collaborazione con l’aeroporto Valerio Catullo, il volo, dopo aver sorvolato i cieli di Verona, è riatterrato presso lo scalo.

A ricordo della per loro entusiasmante esperienza, i “piccoli passeggeri” hanno ricevuto un diploma che ufficializza il loro battesimo dell’aria a bordo della flotta del vettore. “Vedere l’entusiasmo e la curiosità negli occhi dei piccoli a bordo è stato molto emozionante. – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia – Abbiamo voluto organizzare questo evento per offrire agli alunni della scuola elementare Seghetti una giornata tra le nuvole, dando loro la possibilità di familiarizzare con il mondo aereo e con i viaggi”.

Ma il battesimo dell’aria è stato anche l’occasione per sottolineare lo speciale legame che si è creato nel corso degli anni tra la low cost e Verona. “La scelta di organizzare questo tipo di iniziativa proprio al Catullo non è stata casuale – proseguito la Country Manager – poiché quello di Verona è uno scalo chiave nelle nostre strategie future e ci sta regalando ottimi risultati: poco più di un anno fa, esattamente a novembre 2015, abbiamo inaugurato ufficialmente la nostra nuova base presso il Catullo, incrementando voli e posti in vendita per i nostri passeggeri veneti”.

Volotea si riconferma come prima compagnia aerea dell’aeroporto veronese per numero di destinazioni e volume di posti: il vettore totalizza il 25% della capacità totale dal Catullo. Nel corso del 2017, saranno più di 5.300 i voli in arrivo e in partenza dalla “città di Giulietta e Romeo” (+10% vs. 2016) per un totale di oltre 666.700 posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività nel 2012, Volotea ha visto crescere, anno dopo anno, i traguardi raggiunti a Verona, tanto da superare quota 965.600 passeggeri trasportati, e un totale di più di 1.288.000 posti in vendita da e per lo scalo.

“Ci auguriamo di poter incrementare anche per il futuro i flussi turistici alla volta di Verona, una città unica e sulla quale vogliamo continuare a investire”, ha concluso Valeria Rebasti.