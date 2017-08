Volkswagen, stop alle trattative per un’alleanza con Tata

(Teleborsa) – Procede in retromarcia Volkswagen che presenta una flessione dell’1,19% sui valori precedenti. A dare una spinta al ribasso la fine delle trattative tra il gruppo auto tedesco e l’indiana Tata Motors. Lo ha fatto sapere Skoda, filiale di Volkswagen.

La casa d’auto tedesca aveva annunciato un memorandum of understanding con la compagnia indiana lo scorso marzo ma “i due gruppi – si legge in una nota – sono giunti alla conclusione che al momento nessuna sinergia tecnica o economica è raggiungibile nella misura desiderata da ambo le parti. Di conseguenza, la pianificata alleanza strategica per il momento è annullata. Entrambe le aziende sottolineano che, in seguito alle discussioni intensive e costruttive degli ultimi mesi, non escludono possibili collaborazioni future”.