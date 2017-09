Volkswagen, Mueller definisce “speculazioni” ipotesi fusione con Fiat

(Teleborsa) – Il numero uno di Volkswagen, Matthias Mueller, ha definito “solo speculazione e niente più” le notizie dei colloqui su una possibile fusione con FCA.

Il manager, in una intervista al Wall Street Journal, ha ribadito “siamo un gruppo grande e non abbiamo alcun interesse nell’espanderci ancora” ed ha confermato che si sta lavorando per la cessione di asset ritenuti non strategici. che rappresentano il 20% del fatturato complessivo.

Nessun commento all’ipotesi di creazione di una jv con FCA nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, ma il CEO di Volkswagen non smentisce che vi siano colloqui con Fiat e con “con altre cinque o sei aziende” per “ottimizzare il business”. Si tratta semplicemente di “colloqui esplorativi” ha detto.

Oggi, le azioni Fiat Chrysler Automobile viaggiano sulla parità alla Borsa di Milano (+0,07%), più o meno in linea con la perofrmance dle mercato.