Volkswagen chiude anche dicembre con un boom di vendite

(Teleborsa) – Vendite in rialzo anche per Volkswagen, che ha chiuso un mese di dicembre positivo in USA, nonostante le ripercussioni subite dallo scandalo Dieselgate.

A dicembre, le vendite sono aumentate del 20,3% a 37.229 unità, seguendo una performance in linea con quella di novembre, quando la casa d’auto tedesca aveva rilevato il primo aumento delle immatricolazioni in 12 mesi.

Il 2016 chiude però con un segno meno per Volkswagen, che ha immatricolato 322.948 veicoli con un calo del 7,6% a dispetto del successo della Tiguan (+21,7%) e della Golf GTI (+1,1%).