Volkswagen annuncia extra costi per effetti Dieselgate

(Teleborsa) – E’ pesantissimo per la Volkswagen il costo dei danni legati al Dieselgate. La casa d’auto tedesca ha annunciato stamattina che dovrà sopportare nel terzo trimestre costi straordinari per 2,5 miliardi di euro, legati alle campagne di richiamo attuate in Nord America.

Il bilancio dei danni dello scandalo legati alle emissioni nocive oltrepassa così i 25 miliardi di euro.

Volkswagen, nell’annunciare questi extra costi, ha spiegato che sono giustificati dalla maggiore complessità nel gestire tali richiami, che verranno effettuati entro dati limiti temporali.

Volkswagen ha poi ricordato che il bilancio trimestrale verrà approvato il 27 ottobre. Il titolo del produttore tedesco di auto è oggi il peggiore del Dax30, a Francoforte, evidenziando una perdita superiore al 2%.