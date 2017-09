Voli cancellati: ENAC convoca Ryanair

(Teleborsa) – Nella serata di oggi martedì 19 settembre, ENAC ha reso noto di aver convocato Ryanair il giorno giovedì 21 settembre, presso la direzione generale dell’Ente a Roma, per la verifica delle criticità emerse in merito all’applicazione del Regolamento Comunitario n. 261 del 2005 che tutela i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione dei voli.

Nello specifico, ENAC sta effettuando un monitoraggio per verificare se la compagnia irlandese stia effettivamente assistendo i passeggeri interessati da cancellazioni di voli programmate da Ryanair fino alla fine di ottobre. L’iniziativa è stata assunta da ENAC a seguito dei reclami dei passeggeri e dalle verifiche effettuate direttamente sul sito web di Ryanair nella sezione dedicata alle cancellazioni.

L’incontro è finalizzato anche a definire tutte le azioni correttive che Ryanair è chiamata ad attuare per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei passeggeri e per ridurre al massimo i disservizi e i disagi conseguenti alle cancellazioni disposte dal vettore.