Vodafone in rally su una possibile fusione in India

(Teleborsa) – Su di giri il titolo Vodafone sulla piazza di Londra, con scambi in rialzo in rialzo del 2,7% circa su una possibile fusione in India.

L’azienda inglese di tlc ha confermato l’esistenza di una trattativa tra la controllata Vodafone India e Idea Cellular per una fusione. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa l’operazione potrebbe avvenire con uno scambia carta contro carta.

Lo scenario tecnico di Vodafone mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 196,7 centesimi di sterlina (GBX) con area di resistenza individuata a quota 200,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 195,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)