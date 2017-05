Vivendi lancia OPA su Havas. Offerta a Bollorè per rilevare 60%del Gruppo

(Teleborsa) – Vivendi lancia un’OPA su Havas, controllata con il 59,8% delle quote da Bolloré Group, ovvero dall’azionista di riferimento della stessa Vivendi. L’offerta per il Gruppo guidato dal figlio di Vincent, Yannick Bolloré, è stata lanciata per acquistare una quota di circa il 60% di Havas a un prezzo di 9,25 euro per azione che sarà finanziato in contanti. Un’operazione tra parti correlate in cui il finanziere bretone vende le sue azioni alla sua stessa controllata e da cui incasserà 2,3 miliardi di euro.

L’annuncio, che era nell’aria, è stato dato in occasione della pubblicazione dei dati trimestrali Vivendi che ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi a 2,66 miliardi in crescita del 6,9%. L’utile netto adjusted è stato pari a 155 milioni in aumento del 57,2%.

Il prezzo offerto rappresenta un premio dell’8,8% sul prezzo di chiusura delle azioni Havas del 10 maggio scorso. “La transazione – spiega Vivendi – ha un prezzo coerente con i multipli di settore a ci si aspetta abbia un effetto positivo su Vivendi. Dopo aver consolidato le sue fondamenta Vivendi entra ora in una nuova fase del suo sviluppo e questa operazione darà al gruppo una nuova dimensione per competere come player globale. Questa operazione strategica permetterà a Vivendi di accelerare la costruzione di un leader globale dei contenuti, media e comunicazione e assicurerà una posizione unica in un contesto in cui i contenuti, la distribuzione e la comunicazione stanno convergendo”.

Questa nuova operazione rientra nella strategia messa in atto dal gruppo francese per diventare un vero e proprio conglomerato multimediale operativo a livello internazionale.

L’annuncio mette le ali a Vivendi che scambia con una performance decisamente positiva del 5,94% e Havas che balza del 9,82%.