Vitalizi, da oggi 15 settembre parlamentari maturano il diritto

(Teleborsa) – Vitalizi al via. Dopo mesi di polemiche da oggi 15 settembre, 608 parlamentari avranno diritto a una pensione aggiuntiva da circa 1000 euro che, se non saranno rieletti, potranno incassare a 65 anni. Non un vero e proprio vitalizio una pensione. La questione è stata a lungo dibattuta e ancora non è giunta al capolinea.

I più agguerriti i deputati del Movimento 5 Stelle che fin dall’esordio in Parlamento hanno portato avanti la battaglia per l’abolizione del privilegio E mentre i parlamentari maturano il diritto alla pensione, in Senato si discute del taglio dei vitalizi degli ex parlamentari.

La proposta di legge firmata da Matteo Richetti dopo il voto favorevole della Camera ha rallentato il passo al Senato.

Dalla prossima settimana inizieranno le audizioni sul testo. Una strada che si preannuncia irta di ostacoli Il relatore, Salvatore Torrisi, ha espresso i suoi dubbi sulla costituzionalità della retroattività del provvedimento. Il timore è quello di valanga di ricorsi da parte di chi si vedrà sottratto l’assegno.