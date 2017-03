Vita Società Editoriale in cerca di un Nomad. Da oggi sospesa in Borsa

(Teleborsa) – Le azioni Vita Società Editoriale sono sospese dalle negoziazioni in Borsa. Lo comunica Borsa Italiana con un avviso di borsa, senza precisare la scadenza del provvedimento di sospensione, che probabilmente permarrà sino alla nomina di un nuovo Nomad, condizione indispensabile per la permanenza sul mercato AIM Italia..

La scorsa settimana la società, per la quale si era parlato a febbraio della possibilità di liquidazione, a causa delle difficoltà economico finanziarie, ha fatto sapere che “sono in essere colloqui per l’individuazione di un nuovo Nominated Adviser, a seguito del recesso di Banca Akros che, come comunicato lo scorso 18 gennaio, sarà efficace dal 18 marzo 2017”.