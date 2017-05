Viaggi low cost dall’Italia agli USA: Norwegian lancia nuovi voli dal 9 novembre

(Teleborsa) – Volare da Roma agli Stati Uniti con 180 euro, ora si può. La compagnia aerea Norwegian dal prossimo 9 novembre lancerà i collegamenti verso New York, Los Angeles e San Francisco (da febbraio).

Oltre 115 mila biglietti sono in vendita da oggi, mercoledì 31 maggio.

Presso lo scalo romano saranno allocati due Boeing 787-8 Dreamliner che entreranno in servizio rispettivamente a novembre 2017 e febbraio 2018.

Il calendario voli prevede 4 collegamenti a settimana verso New York (Newark) e 2 verso Los Angeles. Poi, con l’entrata in servizio del secondo aeromobile, saliranno a 6 i voli settimanali verso New York e a 3 quelli per Los Angeles.

Per decollare alla volta di San Francisco (Oakland) invece, bisognerà aspettare febbraio 2018, con collegamenti diretti a frequenza bisettimanale.