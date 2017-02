Veicoli commerciali, immatricolazioni UE in crescita ma CNH non festeggia

(Teleborsa) – Crescono le immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa, secondo quanto comunicato da ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association).

L’associazione europea dei produttori di auto, ha rilevato una crescita dell’8,1% delle vendite soprattutto con incrementi in tutte e cinque i principali mercati. A trainare le vendite la Spagna (+24%), l’Italia (+11%) e la Francia (+10%).

Numeri che tuttavia non accendono il titolo CNH Industrial quotato a Piazza Affari che sta cedendo lo 0,78% in controtendenza all’andamento dell’indice di riferimento FTSE MIB (+0,20%).

Per il produttore di macchine movimento terra si vedono segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,982 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,777. L’equilibrata forza rialzista di CNH è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,19.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)