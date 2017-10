Valore Paese Fari: al via terzo bando di gara. 17 i beni da recuperare

(Teleborsa) – 17 beni tra fari, torri ed edifici costieri che saranno recuperati e sottratti al degrado grazie a progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili, nel pieno rispetto della tutela e salvaguardia del territori. A bordo della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci l’Agenzia del Demanio e Difesa Servizi Spa hanno presentano il terzo bando di gara del progetto Valore Paese Fari, dopo il successo dei due bandi precedenti con cui sono stati assegnati 24 immobili.

Il bando che si chiuderà il 29 dicembre prossimo, prevede l’affitto delle strutture fino ad un massimo di 50 anni, e coinvolge per la prima volta nuove regioni, come Liguria e Marche, e piccole isole della laguna veneta. Il Direttore Roberto Reggi ha sottolineato la novità introdotta nei criteri di valutazione delle offerte: “conquista spazio la qualità del progetto, affidando un peso maggiore alla proposta progettuale che sarà valutata con un punteggio pari al 70% rispetto all’offerta economica, alla quale potrà essere assegnato un punteggio massimo del 30%”.

Come nelle edizioni precedenti sono tante le strutture che si trovano in Sicilia, Calabria e Puglia, a conferma dell’attenzione dell’iniziativa per il rilancio dell’imprenditoria nelle regioni meridionali”.