Utility in tenuta a Piazza Affari. Hera in luce grazie ai conti 2016

(Teleborsa) – Le vendite generalizzate che hanno colpito oggi il listino milanese non coinvolgono il comparto delle utility. L’indice settoriale, infatti, si consolida ampiamente sopra i 24 mila punti.

Fra i player del settore, si mette in luce Hera con un rialzo frazionale dello 0,32% dopo aver annunciato un bilancio 2016 chiuso con utile netto in crescita del 14,8%. Confermato il dividendo a 0,09 euro in linea con la cedola 2015. Il titolo beneficia anche del giudizio positivo da parte di Kepler Cheuvreux a “buy” con target price rivisto al rialzo a 2,9 euro.

Nel comparto, resistono alle vendite anche Enel (+0,05%) Terna (+0,09%) e A2A (+0,14%).